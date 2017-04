In piazza San Pietro, domani, l’Azione cattolica darà inizio alle celebrazioni per i suoi 150 anni di storia. #AC150 Futuro Presente è il titolo dell’evento, che si aprirà alle 8 con l’accoglienza accompagnata da video e un intermezzo musicale. Alle 9.30 la preghiera, seguita da un momento di animazione in attesa dell’arrivo in piazza di papa Francesco. Per l’occasione, il Sir sarà eccezionalmente aperto di domenica, proponendo in tempo reale le parole del Papa e le voci dalla piazza.