Rifugiati: Oxfam, “una via sicura per i Siriani in fuga dalla guerra”

Un gruppo di 60 siriani è atterrato ieri a Roma dal Libano. Lo ha reso noto un comunicato di Oxfam. Tra loro molte famiglie fuggite dalle atrocità in Siria, che saranno accolte nelle strutture da Oxfam in Toscana attraverso il programma Corridoi umanitari realizzato in coordinamento con il Governo italiano. Il progetto ha l’obiettivo prioritario di garantire ai rifugiati più vulnerabili, per la maggior parte siriani, un percorso di ingresso sicuro in Italia. Entro la fine dell’anno offrirà accoglienza a 500 persone, che attualmente si trovano in paesi di transito come il Libano, il Marocco e l’Etiopia. L’iniziativa a cui Oxfam aderisce con l’arrivo di questo primo gruppo di siriani, è stata avviata dalla Comunità di Sant’Egidio, Diaconia Valdese e Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (Fcei). “Le persone che tentano ogni giorno di raggiungere l’Europa, per fuggire da guerra e fame, sono alla disperata ricerca di sicurezza e dignità per sé stessi e per le proprie famiglie. – ha dichiarato in una nota il direttore generale di Oxfam Italia, Roberto Barbieri – La gran parte di loro è costretta a rischiare la vita, imbarcandosi sulle carette del mare destinate in ogni momento a essere inghiottite dal Mediterraneo. Per questo motivo è vitale offrire alle persone più vulnerabili una via sicura per raggiungere l’Europa”.

In questo contesto, Oxfam invita perciò i governi europei a migliorare al più presto le procedure per l’accesso alla protezione internazionale, anche attraverso la concessione di visti per motivi umanitari, politiche più flessibili per i ricongiungimenti familiari e altri programmi di reinsediamento per il 10% dei profughi siriani entro la fine del 2017.

Oxfam chiede inoltre la creazione di diversi e più ampi canali in grado di permettere l’accesso regolare per motivi di lavoro, non restringendoli soltanto a settori altamente qualificati, ma adottando un approccio più progressivo in grado di creare in modo sicuro e trasparente diverse opzioni (temporanee o permanenti) per i migranti in tutti i settori.