Primo Maggio: mons. Bregantini (Campobasso-Bojano), “la speranza può vincere sulla rassegnazione tramite l’unità di tutti”

“La speranza può vincere sulla rassegnazione tramite l’unità di tutti”. È quanto afferma l’arcivescovo di Campobasso-Bojano, monsignor GianCarlo Bregantini, invitando alla partecipazione alla Festa del lavoro a Bojano. Nel pomeriggio di domani, domenica 30 aprile, l’arcivescovo sarà alla Gam, la filiera avicola molisana, che dopo un lungo periodo di crisi e trattative (circa tre anni) riparte con l’attività lavorativa e la produzione. “La Gam rilevata da Amadori riprende vita grazie al costante dialogo, confronto e all’attenta collaborazione con le massime Istituzioni regionali”, si legge in una nota, nella quale si ricorda che “la Chiesa locale sin dai primi cenni della crisi ha sostenuto i lavoratori e l’azienda tutta con impegno e costante preghiera”. Alle 17, mons. Bregantini presiederà una benedizione davanti all’area del macello e all’area di proprietà di Amadori unitamente ai presbiteri della forania di Bojano. Poi, in processione recitando il Rosario, si raggiungerà l’antica cattedrale di Bojano dove, alle 18, l’arcivescovo presiederà una celebrazione eucaristica di ringraziamento e d’intercessione. “La Chiesa locale che ben conosce le lacrime della gente di Bojano e le loro trepidazioni invita tutto il popolo di Dio a partecipare alla preghiera di ringraziamento”, spiega mons. Bregantini, certo che “questo momento di tristezza, simile al volto triste dei discepoli di Emmaus, sarà superato da una solidale compartecipazione di tutti per rendere pienamente fecondo l’intervento imprenditoriale”. “Siamo certi che questo momento d’intensa preghiera aiuterà anche i giovani ad avviare precise iniziative imprenditoriali, specie nel ritorno alla coltivazione della terra”, conclude l’arcivescovo.