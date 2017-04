Polonia: prima giornata nazionale di lettura delle Sacre scritture. Coinvolti parrocchie, enti, scuole, associazioni

“Crescita spirituale nella grazia del sacramento del battesimo”: è l’obiettivo della giornata nazionale delle Sacre scritture organizzata per la prima volta domani, domenica 30 aprile, in tutta la Polonia. In ogni diocesi, e, se possibile, come suggeriscono i promotori dell’Opera biblica Giovanni Paolo II, anche presso le sedi di enti, associazioni, scuole, organizzazioni e movimenti non a carattere religioso, verrà letto un brano della Lettera di san Paolo ai Galati. Gli organizzatori sostengono che “a differenza di altre religioni” proprio nella Lettera di Paolo “in maniera particolare si accentua il Vangelo come fonte della fede cristiana”. In molte parrocchie il brano della Lettera verrà poi stampato e rilasciato ai fedeli affinché “possano portarlo a casa, per rifletterci nel contesto della propria vocazione e la propria situazione di vita”. L’iniziativa pensata come prosieguo delle celebrazioni del 1050o anniversario della cristianizzazione della Polonia, si svolge sotto il patrocinio del presidente dei vescovi monsignor Stanislaw Gadecki. L’evento verrà trasmesso in diretta dalle tv e le radio pubbliche nonché da alcune altre emittenti.