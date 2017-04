Papa in Egitto: oggi incontro con la comunità cattolica

Secondo e ultimo giorno di visita di Papa Francesco oggi al Cairo. Dopo gli incontri di ieri con il presidente egiziano Al Sisi, con il grande Imam di al-Azhar, al Tayyeb, con il patriarca copto-ortodosso, Tawadros, e l’intervento alla Conferenza internazionale per la pace, oggi è il giorno dedicato alla comunità cattolica locale. Si comincia alle 10 con la messa presso lo stadio dell’Aeronautica, dove sono attesi circa 25mila fedeli. Alle 12.15, in nunziatura, il pranzo con i vescovi egiziani e il seguito papale. Alle 15.15, presso il seminario (al Maadi) è previsto l’incontro di preghiera con clero, religiosi, religiose e seminaristi. Dopo la cerimonia di congedo (ore 17) la partenza in aereo dal Cairo. L’arrivo a Roma è previsto per le ore 20.30.