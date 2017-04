(L'Osservatore Romano (www.photo.va) / SIR)

Subito dopo la partenza in aereo dal Cairo, Papa Francesco ha fatto pervenire al Presidente della Repubblica Araba d’Egitto, Abdel-Fattah Al-Sìsi, un telegramma in cui esprime “profonda gratitudine a tutto il popolo egiziano per la calda accoglienza e ospitalità. Con l’assicurazione delle mie preghiere – si legge nel telegramma del Papa – invoco sulla Nazione divine benedizioni di pace e di gioia”.