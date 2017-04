Papa Francesco: l’icona della Sacra Famiglia donata al seminario al Maadi

Un’icona che rappresenta il “Ritorno della Sacra Famiglia dall’Egitto”, avvenuto solo dopo la morte del crudele Erode, all’età di 70 anni: è il dono di Papa Francesco al seminario maggiore copto di al-Maadi, dove oggi si è tenuto l’ultimo incontro del suo viaggio apostolico al Cairo, davanti a oltre 1.500 persone, tra sacerdoti, religiosi, religiose e seminaristi. Realizzata da padre Yousal Elsoryani, quest’opera è “particolarmente interessante per l’interpretazione, nello stesso tempo affettuosa e geograficamente allusiva che ne dà l’artista. Questa Sacra Famiglia non ci appare notevole solo perché in linea con i canoni della tradizione figurativa copta, ma anche per quella tenerezza con cui il pittore ha trattato sia i volti della Vergine Maria e di Giuseppe, che quello del Bambino”.