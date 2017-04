Papa Francesco: alla messa la preghiera dei fedeli per tutte le vittime della violenza e del terrorismo nel mondo, soprattutto per i martiri in Egitto

Per “il Medio Oriente, per l’Egitto, per le vittime del terrorismo, per i migranti”. Sono le preghiere dei fedeli che si sono levate questa mattina dallo stadio dell’aeronautica militare del Cairo, nel corso della Messa celebrata da papa Francesco. Le preghiere sono state pronunciate in spagnolo, arabo, inglese, francese e italiano. Nella prima s’invitano i fedeli a pregare per il Papa e il patriarca Ibrahim con tutti i vescovi perché “guidino la Chiesa nel cammino di santità”. Nella seconda intenzione, in arabo, si prega per “il nostro Paese e per il Medio Oriente: conservali, Signore, nella tranquillità e nella sicurezza; assisti tutte le autorità e coloro che hanno responsabilità civili nel loro servizio alla giustizia e alla pace; rafforza i legami di fraternità e solidarietà tra i nostri popoli”. La terza preghiera ricorda “i malati, gli anziani, gli emarginati e i disabili affinché siano accettati e amati da tutti”. In francese la quarta invocazione che invita a pregare “per tutte le vittime della violenza e del terrorismo nel mondo, soprattutto per i martiri in Egitto perché Dio doni loro il riposo eterno e consolazione alle famiglie”. Una preghiera anche per i rifugiati e i migranti “che hanno lasciato i loro Paese a causa della guerra e alla ricerca di una vita migliore”. Infine la preghiera in italiano dedicata alle famiglie perché “lo Spirito Santo aiuti i coniugi a vivere nell’amore fedele e fecondo, educando i figli nella bellezza della fede e nella disponibilità a rispondere con gioia alla loro vocazione”.