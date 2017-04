Papa Francesco: al clero e consacrati, “non abbiate paura del peso del quotidiano. Seminate speranza”

“Non abbiate paura del peso del quotidiano, del peso delle circostanze difficili che alcuni di voi devono attraversare. Noi veneriamo la Santa Croce, strumento e segno della nostra salvezza. Chi scappa dalla Croce scappa dalla Risurrezione!”: così Papa Francesco ha salutato il clero, i seminaristi, i religiosi e religiose, oltre 1500, radunati nel seminario maggiore copto di al Maadi, sede dell’ultimo incontro del suo viaggio apostolico in Egitto, che si chiude oggi nella capitale egiziana. Dal Papa sono giunte parole di incoraggiamento al “piccolo gregge cattolico in Egitto, il lievito che Dio prepara per questa Terra benedetta” e di ringraziamento per la “vostra testimonianza e per tutto il bene che realizzate ogni giorno, operando in mezzo a tante sfide e spesso poche consolazioni”. Si tratta, ha affermato il Pontefice, “di credere, di testimoniare la verità, di seminare e coltivare senza aspettare il raccolto. In realtà, noi raccogliamo i frutti di una schiera di altri, consacrati e non, che generosamente hanno operato nella vigna del Signore: la vostra storia ne è piena! E in mezzo a tanti motivi di scoraggiamento e tra tanti profeti di distruzione e di condanna, in mezzo a tante voci negative e disperate, voi siate una forza positiva, siate luce e sale di questa società; siate il locomotore che traina il treno in avanti, diritto verso la mèta; siate seminatori di speranza, costruttori di ponti e operatori di dialogo e di concordia”.