Ordine di Malta: fra’ Giacomo Dalla Torre eletto Luogotenente del Gran Maestro

Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto

Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto è stato eletto questa mattina Luogotenente del Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta. Il Consiglio Compito di Stato, l’organismo elettivo, si è riunito nella Villa Magistrale di Roma, una delle due sedi istituzionali dell’Ordine di Malta. Il nuovo eletto presterà giuramento davanti al delegato speciale del Papa presso il Sovrano Ordine di Malta, l’arcivescovo Angelo Becciu, e ai membri del Consiglio Compito di Stato domani mattina nella chiesa di Santa Maria in Aventino. Fra’ Giacomo Dalla Torre succede a Fra’ Matthew Festing, 79° Gran Maestro, che ha presentato le sue dimissioni il 28 gennaio 2017. “Papa Francesco – riferisce una nota dell’Ordine di Malta – è stato informato tramite una lettera dell’elezione. Successivamente sono stati informati tutti i Gran Priorati, i Sotto Priorati e le Associazioni Nazionali dell’Ordine nel mondo, insieme ai 106 Stati con i quali il Sovrano Ordine di Malta intrattiene relazioni diplomatiche. Il Luogotenente del Gran Maestro, che resterà in carica un anno, ha espresso la volontà di lavorare insieme al Sovrano Consiglio dell’Ordine per promuovere le attività diplomatiche, sociali e umanitarie e per fortificare la vita spirituale e l’impegno dei suoi 13.500 membri e quello dei suoi oltre 100.000 volontari e dipendenti”.

Nato a Roma nel 1944, il nuovo Luogotenente è laureato in lettere e filosofia all’Università di Roma, con specializzazione in archeologia cristiana e storia dell’arte, e ha ricoperto ruoli accademici nella Pontificia Università Urbaniana, insegnando greco classico. È stato inoltre responsabile della biblioteca e archivista per importanti collezioni dell’Università. Ha pubblicato saggi e articoli sulla storia dell’arte medievale.

Entrato a far parte del Sovrano Ordine di Malta nel 1985, ha pronunciato i voti solenni nel 1993. Dal 1994 al 1999 è stato Gran Priore di Lombardia e Venezia e dal 1999 al 2004 membro del Sovrano Consiglio. Il Capitolo Generale del 2004 lo ha eletto Gran Commendatore dell’Ordine e alla morte del 78° Gran Maestro Fra’ Andrew Bertie è stato il Luogotenente interinale. Dal 2008 Fra’ Giacomo Dalla Torre ricopre la carica di Gran Priore di Roma.