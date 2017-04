Notai cattolici: ad Assisi il Congresso nazionale Ainc. Focus su tutela beni ecclesiastici e culturali

“Qual è la funzione sociale dei notai cattolici e come mettere a disposizione le nostre competenze per migliorare la vita dei cittadini ed essere di supporto soprattutto ai più deboli nella società contemporanea”. Così il presidente dell’Ainc, Associazione italiana notai cattolici, Roberto Dante Cogliandro, che quest’anno, insieme al consiglio direttivo dell’associazione, ha voluto puntare l’attenzione del Congresso nazionale del 12 e 13 maggio ad Assisi non solo sui temi sociali e sulla attività di beneficenza dell’Ainc ma ha inteso “valorizzare una delle grandi risorse del nostro Paese che rappresentano una notevole ricchezza del territorio: la tutela e gestione dei beni ecclesiastici e culturali che proprio in Umbria, purtroppo, a causa del terremoto, hanno subito gravi danni ma che possono allo stesso tempo rappresentare una rinnovata occasione di sviluppo e crescita”. Saranno “due giorni in cui verranno trattati – spiega una nota associativa – diversi contenuti e che vedranno la partecipazione di autorevoli relatori, nonché momenti di forte intensità spirituale e sociale nella città di san Francesco per celebrare il quarto anno di attività dell’associazione”.

Tra i presenti il sottosegretario ai Beni culturali Ilaria Borletti Buitoni, monsignor Domenico Sorrentino, il sindaco di Assisi Stefania Proietti e Salvatore Lombardo, presidente Consiglio nazionale del Notariato, moderati dal direttore di Rai Vaticano Massimo Milone. Venerdì 12 maggio si terrà il convegno dal titolo “La tutela dei beni ecclesiastici e culturali: analisi, criticità ed autorizzazioni nella loro circolazione” che tratterà un tema di grande interesse per il nostro Paese ricco di beni artistici. Il congresso Ainc proseguirà sabato 13 maggio. In occasione del centenario delle apparizioni della Madonna di Fatima è prevista una messa nel santuario mariano di Santa Maria degli Angeli da cui poi partirà il “Cammino lungo la via di Francesco” di preghiera e riflessione, che toccherà alcuni dei principali luoghi della vita di San Francesco