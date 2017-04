Migranti: Grasso, si parla delle indagini solo quando concluse

(DIRE-SIR) – “Bisogna parlare delle indagini solo quando sono concluse. Non quando sono in corso”. Farlo “prima che si facciano indagini, è un po’ fuori dall’ordinamento” per un magistrato. “Secondo me va fuori dalle competenze di un magistrato”. Lo dice il presidente del Senato Pietro Grasso, a margine di un’iniziativa a Palermo. “Tutto questo – aggiunge – è stato strumentalizzato da una parte politica che è contro l’accoglienza e l’integrazione. E fa ancora più male”. Grasso osserva che “chi cavalca quelle dichiarazioni poi difende la fonte delle dichiarazioni. Ma bisogna scindere il problema politico da quello giudiziario e delle indagini. Sono aspetti assolutamente diversi”. Per Grasso “gli strumenti per l’indagine ci sono. Bisogna saperli utilizzare. Il problema è che i risultati si rendono noti quando si è conclusa l’indagine. Mai prima”.

