Luterani: sarà inaugurato domani a Firenze “il Giardino di Lutero” come “segno visibile della Riforma” in Italia

Sarà inaugurato domani a Firenze il Giardino di Lutero, proprio davanti alla chiesa luterana sul Lungarno Torrigiani, grazie alla delibera del Consiglio comunale di Firenze che ha deciso di variare la denominazione dello spazio verde fin qui conosciuto come Giardino Torrigiani. Alla presenza dell’assessore comunale Andrea Vannucci, si terrà una breve cerimonia di scopertura della targa con la nuova denominazione. Ad essa seguirà, in chiesa, la celebrazione di un culto ecumenico. “Per la Comunità luterana di Firenze, il Giardino di Lutero costituirà un segno visibile della Riforma e uno stimolo permanente alla riflessione sulla vita e l’opera del grande Riformatore, colonna portante dell’identità di tutte le Chiese riformate. Questa inaugurazione sarà inoltre il modo migliore per celebrare, anche in riva all’Arno, il 500° anniversario della Riforma, e in particolare, dell’affissione delle 95 Tesi di Martin Lutero sul portone della Chiesa del Castello di Wittenberg. Siamo contenti e grati di tutto questo perché è segno dell’ecumenismo vivace e della tolleranza religiosa vissuti a Firenze”, commentano Franziska Müller e Friedemann Glaser, la coppia di pastori che guida la Comunità Evangelica Luterana di Firenze.

L’inaugurazione avviene nell’ambito della giornata “Solus Cristus – Lutero, 500 anni di Riforma”, una iniziativa ricca di eventi organizzata dalla Comunità di Firenze. Nel pomeriggio di domani si terrà una sessione di studi alla quale parteciperà anche don Cristiano Bettega, direttore dell’Ufficio Cei per l’ecumenismo e il dialogo. La Chiesa evangelica luterana in Italia raggruppa 15 comunità, dalla Sicilia all’Alto Adige. La più antica comunità luterana in Italia è quella di Venezia, risalente alla Riforma attuata dal monaco agostiniano Martin Lutero nel 1517.