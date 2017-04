Giovani: Pinotti (ministro Difesa), “guardare al futuro del Paese con retta via e con la vostra coscienza”

“Per i giovani italiani e per i giovani stranieri non ci sono differenze. La priorità è creare occasioni di lavoro, sia per i giovani italiani sia per coloro che decideranno di diventarlo”. Ad affermarlo il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, intervenuta oggi pomeriggio V Forum del Movimento giovanile salesiano dell’Italia Centrale in corso in questi giorni nel capoluogo ligure. Prendendo la parola dopo il cardinale Angelo Bagnasco, Pinotti ha raccontato ai giovani il proprio legame proprio con l’oratorio salesiano di Genova Sampierdarena dove ha iniziato la propria attività di volontariato e di impegno politico. Ricordando i dati sulle nascite in Italia, Pinotti ha quindi affermato che “in Italia non nascono molti bambini e, da questo punto di vista, il futuro del Paese sarà il futuro dei giovani che lo vorranno costruire”. Ai presenti ha poi rivolto il proprio augurio “di non dover fare scelte estreme che mettano a rischio la vostra vita”. In precedenza, infatti, aveva parlato ai giovani dell’esperienza della Resistenza e di Guido Rossa, l’operaio e sindacalista italiano, assassinato durante gli anni di piombo dalle Brigate Rosse. “Sono certa – ha concluso – che se saprete guardare al futuro del Paese con retta via e con la vostra coscienza, questa Italia sarà migliore per voi e per coloro che arriveranno e che vorranno diventare italiani come voi”.