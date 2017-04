Giornata Università Cattolica: domani la Messa celebrata da mons. Giuliodori. Il Messaggio della Cei

Si celebra domani, domenica 30 aprile, la 93a Giornata dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sul tema “Studiare il mondo è già cambiarlo”. Molte le iniziative in programma nelle sedi di Milano, Brescia, Piacenza. Alle ore 10.00, in diretta su Rai1, nell’Aula Magna a Milano, si svolgerà la celebrazione Eucaristica presieduta da monsignor Claudio Giuliodori, Assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica. Da quasi un secolo la “Giornata per l’Università Cattolica”, promossa dall’Istituto Toniolo, è una occasione di approfondimento circa la natura e lo scopo dell’Università, i valori originali che guidano le scelte di ogni giorno. Da tempo il Toniolo e la Cattolica sostengono con numerose e articolate iniziative la formazione, il diritto allo studio, i percorsi di eccellenza, le esperienze internazionali di migliaia di studenti.

Anche i vescovi hanno fatto sentire la loro voce con un messaggio della Presidenza della Conferenza episcopale italiana (in allegato).

“Siamo consapevoli di vivere in un tempo di rapidi e profondi cambiamenti che toccano ogni ambito della vita umana”, scrive la Cei, “ma prendere coscienza di tali cambiamenti non è più sufficiente perché − come ricorda spesso Papa Francesco – non ci troviamo di fronte ad un’’epoca di cambiamento’, quanto piuttosto ad un vero e proprio ‘cambiamento d’epoca’”. E ancora, richiamando il tema della giornata, i vescovi si augurano che su questo “possa svilupparsi un proficuo confronto”, poiché “richiama la necessità di un impegno ampio e condiviso di tutte le componenti più avvertite e sensibili della nostra società e della comunità ecclesiale. Nessuno può rimanere

indifferente di fronte ai cambiamenti o subirli passivamente”. E concludono: “L’Università Cattolica è una delle espressioni più qualificate attraverso cui la Chiesa si fa attenta e premurosa nei confronti dei giovani per ascoltarli e accompagnarli”.