Germania: Kobush (donne cattoliche), “invitiamo alla preghiere per il diaconato femminile”

La richiesta del Diaconato femminile viene rilanciata ancora una volta in Germania dalla “Rete per la Diaconia delle donne” con la celebrazione della 20ma “giornata delle diaconesse”. La Federazione delle donne cattoliche tedesche (Kdfb) insieme con il Comitato centrale dei cattolici tedeschi (Zdk) e con la Comunità delle donne cattoliche tedesche (Kfd) in occasione oggi, nella festa di santa Caterina da Siena, organizza un momento di preghiera e un simposio teologico internazionale presso l’Accademia della diocesi di Rottenburg-Stoccarda sul tema “Un ufficio con un futuro – anche per le donne”. Lo scopo della manifestazione è “discutere le prospettive, rendendo pubblica la richiesta del diaconato sacramentale per le donne per invitare alla preghiera” dice Irmentraud Kobusch, presidente della Rete per la diaconia e vice presidente della Kfd. La “Giornata della diaconessa tende a dare e cercare risposte al ruolo sacramentale del diaconato permanente femminile” dice Kobush: il diacono si prende cura dei membri della comunità, soprattutto gli anziani, i malati, i deboli e gli emarginati, amministra battesimi e funerali, assiste nelle liturgie eucaristiche e nei matrimoni, predica il Vangelo.

La questione del diaconato femminile in Germania è appoggiata dai vescovi tedeschi che già nel 1981 dichiararono la loro favorevole opinione alla sua istituzione. Oggi è prevista la realizzazione di un corso introduttivo al diaconato per le donne, il terzo dopo i primi due (1999-2002, 2003-2006) che hanno preparato 23 diaconesse che attendono una decisione sulla loro ordinazione.