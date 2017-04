Formazione professionale: Cnos-Fap, circa 200 giovani coinvolti nel “Concorso nazionale dei capolavori dei settori professionali”

Saranno circa 200 i giovani studenti, provenienti da 60 centri di formazione professionale di tutta Italia, che saranno coinvolti dal 2 al 19 maggio nella undicesima edizione del “Concorso nazionale dei capolavori dei settori professionali” della Formazione professionale salesiana. In questo periodo – si legge in una nota – “gli allievi dell’ultimo anno di formazione, monitorati da alcune aziende partner, saranno chiamati a mettere in campo tutte le proprie competenze e la creatività che hanno saputo sviluppare durante il corso di studi, per dare forma a vere e proprie creazioni originali, in sette settori professionali, quali quello della meccanica industriale rivolta alla lavorazione di macchinari e utensili, quello elettrico/elettronico, automotive, grafico, il settore turistico alberghiero, energia e serramentisti e nelle aree cultura e inglese, informatica/didattica digitale e scientifica”. “Questa iniziativa si colloca lungo il solco della nostra tradizione salesiana”, afferma don Enrico Peretti, direttore generale del Centro nazionale delle Opere salesiane legate alla Formazione professionale (Cnos-Fap). “I nostri ragazzi con questa iniziativa potranno dimostrare a loro stessi, e a chi giudicherà le loro opere, di essere capaci di essere buoni cristiani, bravi cittadini ed onesti lavoratori”. Al fianco dei Centri di Formazione salesiani ci sono le aziende partner che sponsorizzano l’iniziativa da ormai undici edizioni: Schneider Electric, Eni, Bosch, Rekordata, Biesse, Cembre, Denso, Dmg Mori, Editoriale Delfino, Elesa, Fridenia, Chiappella Legnami, Gai, Giacomini, Grundfos, Heidenhain, Iren, Iis, Meusburger, Power Service, Quest Base, Randstad, Sanvik, Sei, Siemens, Svai, Sonepar, Tec e TechPro2.