Diocesi: Prato, il vescovo celebra messa nel trigesimo della morte di Leonardo Lo Cascio, il trentottenne ucciso davanti al Tribunale

Il vescovo di Prato, monsignor Franco Agostinelli, celebrerà una messa nel trigesimo della morte di Leonardo Lo Cascio, il trentottenne ucciso la sera del 30 marzo nei giardini davanti al Tribunale. Ne dà notizia oggi l’ufficio stampa della diocesi, informando che la funzione si terrà martedì 2 maggio, alle 18.30, nella pieve di Santa Maria a Colonica, parrocchia di appartenenza della famiglia Lo Cascio, dove il 6 aprile scorso si tennero le esequie dell’uomo. “Quel giorno – spiega l’ufficio stampa – monsignor Agostinelli non poté essere presente per impegni a cui non ha potuto, suo malgrado, rinunciare. Messosi in contatto con la famiglia Lo Cascio tramite il parroco don Romano Faldi, il vescovo desidera celebrare una messa in suffragio un mese dopo il tragico evento. La funzione sarà concelebrata da don Maurizio Corradini, assistente diocesano degli scout Agesci, movimento nel quale Lo Cascio ha fatto parte in gioventù”.