Diocesi: Milano, arcivescovo Scola a Venegono per la festa con i seminaristi e le famiglie

L’arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, si recherà lunedì primo maggio in visita al seminario di Venegono Inferiore per partecipare alla festa con i seminaristi, i loro genitori, i ragazzi e gli adolescenti. Sarà un incontro particolare soprattutto per i giovani delle parrocchie, dove gli allievi che studiano per diventare sacerdoti, hanno vissuto o stanno svolgendo servizio. Il cardinale presiederà in basilica la messa alle 11 e i vespri alle 18.30. In questa occasione pregherà per le vocazioni a pochi giorni dalla Giornata mondiale, in programma il 7 maggio. La giornata sarà scandita da diversi momenti ludici e di intrattenimento: nei chiostri, dove saranno allestiti stand gastronomici per il pranzo e la cena, si terranno dapprima un torneo di calcio a 5 e in seguito un contest musicale per gruppi emergenti denominato “AlwaysWRock”. La giornata sarà anche un’occasione per i giovani ambrosiani di conoscere e visitare l’edificio che ospita il seminario, voluto dal Beato cardinale Schuster nel 1935.