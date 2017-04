Diocesi: Carpi, un “orto del vescovo” coltivato da ragazzi disabili

Un “orto del vescovo”, coltivato da ragazzi disabili, i cui prodotti verranno messi a disposizione della Caritas diocesana per la distribuzione alle famiglie in difficoltà. È la nuova iniziativa annunciata in anteprima dal vescovo di Carpi, mons. Francesco Cavina, in un incontro con i giornalisti locali, all’indomani della visita del Papa e della riapertura della Cattedrale dopo i lavori post-sisma. L’orto sarà distribuito su un appezzamento di 5 ettari di proprietà della diocesi che si trova all’interno della cittadella ricavata dalla Cooperativa sociale Nazareno intorno a Villa Chierici, nella periferia sud di Carpi; ospiterà coltivazioni biologiche di verdura e frutta che saranno distribuite, in quantitativi sufficienti per una settimana, nei sacchetti alimentari per i nuclei familiari con figli, sia italiani sia stranieri, seguiti dalla Caritas. A coltivare il terreno saranno invece i ragazzi in carico alla Cooperativa, poiché l’attività agricola è anche un’importante attività di sollievo e recupero per chi ha disabilità psichiche e fisiche. L’inaugurazione dell’orto è prevista il prossimo 3 maggio e sarà proprio il vescovo, con un simbolico “colpo di vanga”, a dare il via alla coltivazione.