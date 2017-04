Diocesi: Caritas Grosseto, dal 6 maggio tre incontri sulla comunicazione per operatori e volontari

Prenderà il via sabato 6 maggio il corso di comunicazione efficace per operatori e volontari del sociale promosso dalla Cartias diocesana di Grosseto. Si tratta di una “proposta formativa rivolta a coloro che operano in ambito sociale e a chi fa attività di volontariato, mettendo a disposizione due professionisti del settore, che forniranno tecniche di comunicazione efficace e di programmazione neuro-linguistica e life coaching”. Durante il corso lezioni frontali si alterneranno a dimostrazioni pratiche, mentre nei mesi successivi saranno proposte due ore di supervisione a gruppi con gli operatori, che avranno già iniziato a mettere in pratica le competenze acquisite durante le lezioni in aula. “Chi opera nel sociale – sottolinea il direttore della Caritas diocesana, don Enzo Capitani – si trova sempre più di frequente a confrontarsi con problematiche nuove, con persone che vivono forme di disagio sociale determinato da fattori come la mancanza di lavoro, rapporti familiari critici, la salute, le discriminazioni che richiedono risposte che sappiano coniugare sensibilità e competenza, anche nel modo di proporre possibili percorsi e soluzioni”. “Ecco perché – spiega don Capitani – abbiamo ritenuto utile offrire questo corso sulla comunicazione”. Gli incontri si terranno il 6 e il 27 maggio e il 17 giugno, dalle 10 alle 13, presso il centro diocesano Frassati di Grosseto.