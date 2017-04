Diocesi: Agrigento, il card. Montenegro vescovo da 17 anni. Mons. Vutera (vicario generale), “gratitudine e affetto”

“Il diciassettesimo anniversario della sua consacrazione episcopale è per tutti una rinnovata opportunità per manifestarle la nostra gratitudine e il nostro affetto per il suo prezioso ministero tra noi”. Con queste parole il vicario generale di Agrigento, mons. Melchiorre Vutera, si fa interprete dei sentimenti della comunità ecclesiale agrigentina nei confronti dell’arcivescovo, il cardinale Francesco Montenegro, di cui ricorrono oggi i 17 anni di consacrazione episcopale. “Nove di questi anni li ha vissuti nella nostra Chiesa agrigentina che ha amato sin da subito e ha lanciato verso nuove vie di evangelizzazione in ascolto del Vangelo e del magistero della Chiesa”, prosegue Vutera, rilevando che “ci ha spronati a vivere un cammino pastorale unitario”, “a saper andare incontro ai tanti fratelli afflitti”, “a pensarci ‘fuori dal recinto’, inviati tra la gente, nelle strade dove gli uomini vivono, soffrono e gioiscono per esprimere il volto di una Chiesa madre premurosa di tutti”. “I segni concreti della carità prendono sempre forma e corpo nei diversi progetti di solidarietà come l’ultimo in ordine di tempo ‘la locanda di Maria’ per aiutare i tanti fratelli bisognosi”, aggiunge il vicario generale. “Le chiediamo perdono per le incorrispondenze alle sue sollecitazioni pastorali e alle manifestazioni del suo affetto di padre”, prosegue mons. Vutera, augurando al card. Montenegro “un proficuo ministero e servizio alla nostra amata Chiesa agrigentina”.