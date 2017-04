Diocesi: Agrigento, il card. Montenegro inizia la visita pastorale “come un fratello che va a trovare gli altri fratelli”

“Sarò come un fratello che va a trovare gli altri fratelli”. Con questo stato d’animo l’arcivescovo di Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro, si appresta a vivere la sua visita pastorale alla diocesi che prende il via nella giornata odierna. In una videointervista pubblicata dal settimanale diocesano agrigentino “L’Amico del Popolo”, Montenegro spiega che “non si tratta di un’ispezione del vescovo ma un sentire le problematiche della comunità cristiana, di una cittadina o di tante parrocchie di una città”.

Secondo il cardinale questa occasione servirà “soprattutto, per vedere e studiare insieme che tipo di evangelizzazione c’è da fare”. Montenegro vivrà oggi il primo appuntamento che lo porterà nelle 190 parrocchie in 43 Comuni dell’agrigentino. “La Chiesa – osserva il cardinale – ha il territorio come luogo per vivere la sua fedeltà al Signore. Per cui è necessario conoscere là dove ci si trova, per poter dare quelle risposte che la gente del luogo si aspetta”. Pur essendo stato già in altre occasioni nelle parrocchie, l’arcivescovo assicura che “questa visita sarà qualcosa di più intimo, di più interessante perché riguarda tutti”.