Azione cattolica: Sorgi (giornalista), “si stanno aprendo spazi nuovi” per l’associazionismo

“L’Azione cattolica dei prossimi anni la vedo dentro la società e dentro i suoi cambiamenti. Si stanno aprendo spazi nuovi”. Ne è convinto Marcello Sorgi, giornalista ed editorialista de “La Stampa”, intervenuto ieri sera a un dibattito con Enzo Bianchi, monaco e fondatore della Comunità di Bose, all’interno della XVI Assemblea nazionale dell’Azione cattolica, in corso a Roma. Sorgi – che ha conosciuto l’associazione nel ’68, quando “i giovani di sinistra ai seminari su ‘Lettera a una professoressa’ di don Milani incontravano i giovani di Ac” e poi ha avuto modo di incontrare la storia di Pier Giorgio Frassati da direttore del quotidiano torinese fondato dal padre del beato, Alfredo Frassati – ha proposto un excursus a partire dalla politica negli anni della Prima Repubblica, quando i partiti, ancorché con diverse visioni, “erano un insieme che nasceva dalla fine del fascismo” mentre docenti del calibro di Leopoldo Elia e Vittorio Bachelet insegnavano ai giovani “a essere buoni cittadini”. Oggi, invece, si assiste a una “disgregazione” della società cui la rete ha contribuito, il cui avvento è peraltro capitato in un momento “già difficile e di crisi in particolare per la società italiana”, con Mani Pulite e il terremoto politico che ne è conseguito. Ai cattolici spetta opporsi al disimpegno. “Impegnarsi – ha aggiunto – dev’essere una cosa naturale, come se non farlo significasse far perdere senso non solo alla propria esistenza, ma anche a quella degli altri”.