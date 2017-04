Azione cattolica: mons. Galantino, “formare cristiani adulti e maturi”

“L’Azione Cattolica è chiamata a formare cristiani adulti e maturi, la cui compiuta coscienza sia anche il frutto di una visione teologica credibile, non semplificata, capace di affrontare il compito delle sfide dell’oggi, fuori dal guscio della convenzione devota o del racconto dogmatico, fuori dal loro ambiguo tepore e dalla loro soffocante prudenza”. Così il segretario generale della Cei, mons. Nunzio Galantino, si è rivolto questa mattina ai delegati dell’Azione cattolica che stanno partecipando a Roma alla XVI Assemblea nazionale dell’associazione. L’Ac, ha chiesto nell’omelia della Messa che ha aperto la seconda giornata di lavori, formi “credenti laici, sottratti alla condizione di minorità, equipaggiati di una solida coscienza religiosa, perché nel vivo della loro esistenza secolare possano dare al Vangelo una figura pratica e reale, che non sia quella del distacco ipocritamente ‘religioso’ dalle cose del mondo”.

“Oggi c’è tanto bisogno di luoghi in cui s’intessono trame di vita associativa forte, significativa, bella. C’è bisogno di case accoglienti, luoghi di rigenerazione, anticipazione di futuro”, ha aggiunto mons. Galantino, spiegando che assumere su di sé il “giogo” di Gesù significa caricare “la vostra vita e le vostre relazioni di amore”. “Solo se radicate in questo amore – ha precisato – le nostre comunità saranno capaci di fare nuove tutte le cose; attraverso la bellezza di legami autentici, di relazioni umanamente significative in una società segnata da particolarismi, da lobby di potere, da un’economia che ogni giorno di più produce scarti”. “Apritevi agli altri, costruite alleanze educative, sappiate costruire amicizie forti che sfidano il tempo”: questo l’invito del segretario generale Cei all’Ac. “La vostra testimonianza abbia il sapore e l’odore delle quotidiane sfide dell’esistenza; quelle che riguardano l’amore dell’uomo e della donna, la generazione dei figli, la cura dell’educazione dei giovani e della dignità dei vecchi, la coltivazione della saggezza e il discernimento della bellezza, la verità dei sentimenti, la giustizia delle emozioni, la protezione delle fragilità, il senso del lavoro, la capacità di morire, la misura delle parole, la difesa quotidiana della speranza. In ognuna di queste comuni e quotidiane sfide umane – ha concluso – la vostra testimonianza può certamente portare la sua luce”.