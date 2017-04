Azione cattolica: mons. Galantino, “alla scuola del cuore di Cristo Gesù s’impara la pienezza della vita”

“Alla scuola del cuore di Cristo Gesù s’impara la pienezza della vita. S’impara a vivere in maniera riuscita”, “non da gente incapace di metterci la faccia”. Lo ha ricordato il segretario generale della Cei, mons. Nunzio Galantino, nell’omelia della Messa con cui ha aperto oggi la seconda giornata di lavori della XVI Assemblea nazionale, in corso alla Domus Pacis di Roma. “Imparando a compiere gesti poco o per niente convenzionali perché orientati solo a cercare il bene dell’altro, soprattutto se l’altro è lo scartato, se è fragile”, inizia “il discepolato del cuore” per tutti, “bambini e anziani, donne e uomini, preti e religiosi. Per noi che ci sentiamo intelligenti, ma che corriamo il rischio di restare degli analfabeti del cuore e freddi funzionari di regole piuttosto che discepoli impegnati a dire che il Vangelo è vero ed è possibile”. “Solo percorrendo la strada di questo discepolato – ha aggiunto – le nostre comunità saranno in grado di generare credenti adulti nella fede, in grado di non sprofondare nell’ansia o di rifugiarsi in sterili risentimenti”. Viceversa, “se i nostri cammini formativi non portano a comunità che sono luoghi stabili di questa maturità, non iniziano a niente” perché “il Vangelo è una cosa per grandi di cuore. È cosa per uomini e donne pieni di passione”.