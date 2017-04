Azione cattolica: Forum internazionale, rinnovato il segretariato. Accolti sei nuovi Paesi

Argentina, Burundi, Italia, Senegal e Spagna: sono i cinque Paesi membri del Segretariato del Forum internazionale di Azione cattolica (Fiac), l’organismo che presiede alle attività di coordinamento tra le associazioni nazionali di Ac nel mondo. Con l’elezione del nuovo Segretariato si concludono i lavori dell’Assemblea ordinaria del Fiac (Roma, 28-29 aprile) che ha approvato alcune modifiche statutarie tra cui l’estensione del mandato dei membri del Segretariato da 3 anni a 4. “Nei prossimi mesi – si legge in una nota – i 5 nuovi membri che, come prevede lo statuto modificato, devono essere presidenti nazionali di Azione cattolica procederanno all’elezione del coordinatore, il segretario e l’amministratore”. Durante i lavori sono stati formalmente accolti sei nuovi Paesi membri: Burkina-Faso, Filippine, Guinea Equatoriale, Mali, Uganda e Uruguay. Salgono, quindi, a 30 i Paesi membri dell’Azione cattolica mentre sono 25 i Paesi osservatori in Africa, America, Asia, ed Europa. Domani i partecipanti all’Assemblea del Fiac e al Congresso internazionale sull’Azione cattolica che si è tenuto il 27 aprile nell’aula del Sinodo, interverranno alla Festa in piazza San Pietro per i 150 anni dell’Ac italiana alla quale parteciperà Papa Francesco di ritorno dall’Egitto.

Il prossimo appuntamento per i membri del Fiac sarà l’Incontro dei laici delle parrocchie “Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo” (Evangelii gaudium 21), il pellegrinaggio sul Cammino di Santiago organizzato dall’Azione cattolica generale di Spagna dal 27 luglio al 2 agosto prossimi, ripercorrendo il tratto del Cammino portoghese verso la tomba dell’apostolo Giacomo già percorso dalle organizzazioni di Azione cattolica del mondo nel 1948 per iniziativa del beato Manuel Aparisi. Dal 3 al 6 agosto, l’Azione cattolica spagnola celebrerà a Santiago di Compostela la sua terza Assemblea generale sul tema: “Construyendo parroquias con actitud de salida”.