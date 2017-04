Azione cattolica: Enzo Bianchi (monaco), “fidatevi dei ventenni”. “Creare spazi di libertà e confronto ispirati al Vangelo”

“L’Ac è la forma più coerente di laicato” rispetto “al Concilio Vaticano II”: lo ha affermato il monaco Enzo Bianchi durante il dibattito di ieri sera nel corso dell’Assemblea Ac. “La formazione ci vuole – ha proseguito fratel Enzo Bianchi –, ma poi ci vuole il coraggio della missione, nelle frontiere della città. Non temete, abbiate coraggio, e in questo fidatevi degli attuali ventenni”, i quali “sono capaci di comprendere queste sfide”. “Sono i rapporti personali che spesso oggi aiutano a portare le persone a credere in Cristo. Ma questo non basta di per sé. Servono – ha aggiunto – anche le istituzioni” ecclesiali, “purché queste rimangano leggere, efficaci, senza assorbire tutte le forze” delle persone. Bianchi ha osservato: “L’Ac è chiamata a creare spazi di libertà, di dibattito, di espressioni e opinioni diverse”, purché “ispirate al vangelo. E il Vangelo è Cristo”.