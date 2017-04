Papa in Egitto: Al Sisi, “Paese in prima fila contro terrorismo. Decisi a estirparlo per mantenere unità del Paese”

(L'Osservatore Romano (www.photo.va) / SIR)

“L’umanità non deve più vivere stagioni di violenza”. Valori come il pluralismo religioso e culturale, la pace e l’accoglienza “devono essere la bussola per i Governi di oggi perché stiamo affrontando sfide mai registrate. Il mondo vive stagioni di odio, sfide mai affrontate prima di oggi”. Il saluto del presidente egiziano Al Sisi a Papa Francesco, nell’incontro con le Autorità del Paese, è stato il motivo per rievocare l’impegno tutto egiziano nella lotta al terrorismo, tema anch’esso richiamato dal Pontefice nel suo intervento. “Viviamo una stagione di odio – ha affermato il presidente Al Sisi rivolgendosi a Papa Bergoglio – il terrorismo nero colpisce a ondate ogni luogo e senza distinzione, ci toglie amici e persone care. Quello che più ci affligge – ha aggiunto – è che le forze del male pretendono di parlare a nome dell’Islam. L’Islam vero non ha mai ha insegnato l’uccisione degli innocenti ma sempre insegnato il rispetto dell’altro e la libertà di credo”. “L’Egitto – ha ribadito il presidente – è in prima fila nell’affrontare il terrorismo e il nostro popolo paga un tributo altissimo in questo scontro. Siamo intenzionati a estirparlo per mantenere l’unità del Paese”. “Estirpare il terrorismo – ha, tuttavia, avvertito il presidente – richiede più coordinamento e collaborazione tra tutte le forze amanti della pace presenti nella comunità internazionale e un impegno congiunto per prosciugarne i finanziamenti fatti di soldi, armi e uomini”. Obiettivo che richiede “una strategia globale basata sull’approccio militare e sullo sviluppo politico per scardinare le infrastrutture terroristiche”. “Per sconfiggere le tenebre delle divisioni” importante sarà la ripresa del dialogo tra Chiesa cattolica e al-Azhar, definito da Al Sisi “un passo storico che avrà un impatto notevole per il nostro dialogo interreligioso”.