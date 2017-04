Papa Francesco: l’aereo è decollato alla volta del Cairo. Telegramma al presidente Mattarella

“Nel momento in cui lascio Roma per recarmi in Egitto pellegrino di pace, per incontrare la comunità cattolica e i credenti di diverse fedi, mi è caro rivolgere a Lei, signor Presidente, il mio deferente saluto che accompagno con fervidi auspici per il benessere spirituale civile e sociale del popolo italiano, cui invio volentieri la mia benedizione”. È il telegramma di Papa Francesco al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, nel momento di lasciare il territorio italiano alla volta dell’Egitto. L’aereo con a bordo il Santo Padre (un A321 dell’Alitalia) è decollato dall’aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino alle ore 11.07. L’atterraggio all’aeroporto del Cairo è previsto per le ore 16.20.