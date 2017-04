Papa Francesco: discorso ad al-Azhar, “per prevenire la pace è fondamentale bloccare i flussi di denaro e di armi”

“Per prevenire i conflitti ed edificare la pace è fondamentale adoperarsi per rimuovere le situazioni di povertà e di sfruttamento, dove gli estremismi più facilmente attecchiscono, e bloccare i flussi di denaro e di armi verso chi fomenta la violenza”. Nel suo discorso ad al-Azhar, papa Francesco ha parlato anche di lotta alla povertà e al commercio di armi, temi cari e più volte ripetuti nel corso del Pontificato. “Ancora più alla radice – ha aggiunto – è necessario arrestare la proliferazione di armi che, se vengono prodotte e commerciate, primo o poi verranno utilizzate. Solo rendendo trasparenti le torbide manovre che alimentano il cancro della guerra, se ne possono prevenire le cause reali. A questo impegno urgente e gravoso sono tenuti i responsabili delle nazioni, delle istituzioni e dell’informazione, come noi responsabili di civiltà convocati da Dio, dalla storia, e dall’avvenire ad avviare, ciascuno nel proprio campo, processi di pace, non sottraendosi dal gettare solide basi di alleanza tra i popoli e gli stati”.