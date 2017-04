Papa Francesco: discorso ad al-Azhar, “non vi sarà pace senza una educazione adeguata delle giovani generazioni”

“Non vi sarà pace senza un’educazione adeguata delle giovani generazioni”. È uno dei punti chiave dell’articolato discorso che papa Francesco ha pronunciato ai partecipanti alla Conferenza internazionale sulla pace promossa al Cairo dall’Università al-Azhar e dal Grande Imam al Tayyeb al quale Francesco si è rivolto chiamandolo “fratello”. “E non vi sarà un’educazione adeguata – ha aggiunto il papa – per i giovani di oggi se la formazione loro offerta non sarà ben rispondente alla natura dell’uomo, essere aperto e relazionale”. Il Papa ha quindi richiamato sulla necessità di promuovere un’educazione capace di formare “identità non ripiegate su stesse” e capaci d’imparare dal passato che “dal male scaturisce solo male e dalla violenza solo violenza, in una spirale che finisce per imprigionare”.