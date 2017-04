Migranti: Caritas Triveneto, seminario formativo su famiglie immigrate

La Conferenza episcopale del Triveneto con la delegazione Caritas NordEst/Coordinamento Immigrazione Triveneto organizzano un seminario di formazione il 5 maggio 2017 (9.30-13.30, via dei Salesiani, 15) a Venezia – Mestre. “Famiglie immigrate, costruire futuro insieme” è un’occasione per volontari e operatori Caritas, aperto anche ad altre realtà del territorio interessati al tema, per avere un’idea precisa della situazione in cui versano le famiglie di immigrati nel Nord Est e in Italia. Il programma prevede tre interventi con l’apertura dei lavori di don Alessandro Amodeo, direttore Caritas Trieste, delegato Coordinatore immigrazione Caritas Nord-Est. Introdurrà Oliviero Forti, responsabile Ufficio immigrazione Caritas italiana al quale sono affidate anche le conclusioni con la relazione “Coesione sociale: il cammino delle famiglie immigrate”. Gli interventi saranno a cura del Gruppo di lavoro sugli immigrati residenti a Treviso (Anolf, Caritas e Migrantes, Cooperativa Laesse); Maurizio Ambrosini, dell’Università di Milano, direttore della rivista “Mondi migranti”.