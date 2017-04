Giovani: Sermig, domani dal presidente Mattarella, il 3 maggio da Papa Francesco

Un doppio appuntamento con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con Papa Francesco. I giovani e i ragazzi del Sermig si prepareranno così al 5° appuntamento mondiale “Giovani della pace”, in programma a Padova il prossimo 13 maggio. Inizieranno oltre 150 bambini e giovani dell’Arsenale della Pace di Torino che domani saranno ricevuti in udienza dal presidente Mattarella insieme al fondatore del Sermig, Ernesto Olivero. L’incontro si svolgerà alle 15 e sarà l’occasione per presentare al Quirinale il desiderio di centinaia di bambini e ragazzi di origine straniera di seconda generazione che chiedono di essere riconosciuti come cittadini italiani a tutti gli effetti, “Bambini d’Italia”. La settimana successiva, il 3 maggio, una delegazione di giovani incontrerà invece Papa Francesco, in occasione dell’udienza generale per portargli il medesimo desiderio e presentargli il cammino dei giovani verso Padova. In entrambi gli appuntamenti sarà presente anche un gruppo di giovani e giovanissimi del Veneto, che si stanno preparando a “Giovani della pace”. La giornata del 13 maggio a Padova ruoterà intorno allo slogan “L’odio non ci fermerà. Ripartiamo dall’amore”, tappa di un percorso che il Sermig porta avanti da oltre 15 anni e che ha già toccato Torino, Asti, L’Aquila e Napoli. A Padova sono attesi decine di migliaia di giovani da tutta Italia e delegazioni di altri Paesi del mondo. Numerosi i sindaci, gli amministratori e i vescovi del Triveneto.