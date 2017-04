Fede: Susanna Tamaro, “unica possibilità di trovare una via di salvezza dalla distruzione”

“La fede in Dio in questo momento è l’unica possibilità di trovare una via di salvezza dalla distruzione. La distruzione è già molto avanzata e se non apriamo questa porta andremo sicuramente verso una distruzione da olocausto”. È quanto afferma la scrittrice Susanna Tamaro in un’intervista pubblicata da “Gente Veneta”, settimanale della diocesi di Venezia. Tamaro paragona l’eugenetica al genocidio: “Il nazismo – spiega – è stato uno dei primi esaltatori dell’eugenetica. Come prima cosa sterminò tutti i bambini down. Una pulizia che è molto simile a quella fatta adesso con i test per selezionare l’embrione”. “A me fa molta paura perché è una cosa carica di morte”, prosegue, evidenziando che “molte volte ci sono anche degli errori diagnostici. Casi in cui il figlio invece era ‘perfetto’. Ma è anche una violenza sulle donne. Le si vuole convincere che se il bambino non è perfetto va eliminato”. Parole che riecheggiamo quelle di Papa Francesco. “Noi viviamo nella cultura dello scarto”, riconosce Tamaro, osservando che “se non sei perfetto vai scartato”. Secondo la scrittrice, per scardinare questa cultura “ci vuole un grandissimo lavoro. E il coraggio di andare contro corrente” perché “il mondo spinge in questa direzione”. “Se non sei così sembra tu sia un reazionario, uno all’antica”, rileva Tamaro. “Invece si tratta semplicemente di essere umani. Non si tratta neanche di essere credenti ma di essere umani. Tutti un giorno siamo stati embrione”.