Editoria: Susanna Tamaro, “in Italia non mi leggono più perché mi accusano di essere cattolica”

“Con ‘Va’ dove ti porta il cuore’, nel 1994, avevo milioni di lettori. Ora il crollo totale. In Italia non mi leggono più perché mi accusano di essere cattolica. Ma negli Stati dove sono tradotta, anche nei Paesi arabi, riconoscono la mia spiritualità, andando al di là degli schemi”. È l’accusa che Susanna Tamaro, scrittrice pronipote di Italo Svevo, lancia in un’intervista pubblicata da “Gente Veneta”, settimanale della diocesi di Venezia. In Laguna per intervenire al sinodo luterano che celebra i 500 anni dalla Riforma, Tamaro spiega che “ormai ho pochissimi lettori”. “Il sistema editoriale stesso – prosegue – va incontro a questo imbarbarimento. Posso dire cosa mi suggeriscono? ‘Questa parola la togli, perché può mettere in difficoltà il lettore’. Ma perché? Io vorrei tenerla per fargliela imparare, al lettore”. “La verità – aggiunge la scrittrice – è che ormai si legge fino ai 10 anni, poi il libro viene rimpiazzato dall’elettronica”. “Stiamo assistendo all’erosione della lettura” perché c’è “zero cultura della lettura anche nelle scuole”, denuncia Tamaro, rilevando che “l’impotenza delle parole diventa la causa della violenza. Se mancano le parole vincono i bulli, si ritorna alla legge sociale della forza”. Allargando lo sguardo a livello globale, la scrittrice osserva che “ci stiamo assolutamente involvendo perché c’è grande povertà dell’umano, perdita del sentimento profondo e perdita della parola da parte dei ragazzi. E questo mi preoccupa molto”.