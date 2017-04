Ecuador: mons. Arrellano (Esmeraldas) nuovo presidente della Conferenza episcopale

Mons. Eugenio Arrellano, vicario apostolico di Esmeraldas, padre comboniano, è il nuovo presidente della Conferenza episcopale ecuadoriana (Cee), che si è riunita in questi giorni a San Rafael per la propria centosedicesima assemblea plenaria a carattere elettivo. La nuova Presidenza della Cee per il triennio 2017-2020, oltre al suo presidente, risulta così composta: vicepresidente mons. Luis Cabrera Ofm, arcivescovo di Guayaquil; segretario generale mons. René Coba, vescovo castrense dell’Ecuador; segretario generale aggiunto: padre Mauro Cuevas. Nel corso dell’assemblea i vescovi hanno anche espresso la loro vicinanza al popolo e alla Chiesa del Venezuela per il momento difficile che stanno vivendo: “Non possiamo in alcuna maniera restare indifferenti verso il dramma che patiscono”, si legge in un comunicato. “Esprimiamo la nostra vicinanza ai vescovi, ai sacerdoti, ai fedeli laici venezuelani, i quali, di fronte alla drammatica situazione che vivono, non hanno cessato di annunciare con coraggio il Vangelo e, radicati nella ricerca del bene comune e nel rispetto della legge naturale, difendono la dignità irrinunciabile di ogni persona”.