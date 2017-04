Diocesi: Nocera inferiore, domenica il discorso del vescovo Giudice alla Città dell’Agro

Domenica 30 aprile, per il sesto anno, mons. Giuseppe Giudice, vescovo di Nocera inferiore – Sarno, terrà il discorso alla Città dell’Agro. L’appuntamento è per le 20.30 nella cattedrale di Nocera Inferiore. L’iniziativa apre il novenario in onore di San Prisco, patrono della diocesi e della città. Il tema scelto per il 2017 è “Alcune suggestioni dei nostri giorni nella luce del Sabato Santo”. Il discorso è l’occasione per parlare non solo alla chiesa di cui mons. Giudice pastore, “ma a tutta la Città dell’Agro – spiega un comunicato -, pensando al territorio diocesano, articolato in tredici comuni, come ad una sola entità”. Saranno presenti i rappresentanti istituzionali del comprensorio. Nel 2012, prosegue il comunicato, il vescovo “ha invitato l’Agro a riprendersi l’anima e nel 2013 ha chiesto alle istituzioni di accostarsi ai giovani, ‘non per condannarli o criticarli, ma per ascoltarli e accompagnarli'”. Nel 2014 ha trattato il tema della comunicazione, a volte poco rispettosa dell’altro, nel 2015 ha invitato a guardare all’Ecce homo, icona nella quale trovare la cifra per orientare e leggere i percorsi dell’umano. Lo scorso anno ha chiesto di passare dalla “solitarietà alla solidarietà”.