Diocesi: mons. Giudice (Nocera Inferiore-Sarno), “abbiamo riempito la vita di cose” svuotandola “della vita stessa”

“Un’Europa che ha rinchiuso nelle banche il vocabolario del futuro sceglie di non avere più futuro per la vita, né per i suoi figli e né per i figli che vengono da lontano. Sembra essere questa la nostra povertà occidentale: abbiamo riempito la vita di cose, oggetti, e abbiamo svuotato la vita della vita stessa. Prima che il bambino nasca, vogliamo già programmare tutto per lui, accumulando oggetti nella sua stanza, negandogli però il primo diritto, che è la vita stessa”. È un passaggio, anticipato al Sir, del discorso alla città che il vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, mons. Giuseppe Giudice, pronuncerà domenica 30 nella cattedrale di Nocera Inferiore, dinanzi alle istituzioni, alle realtà sociali del territorio e ai fedeli. Il discorso del vescovo apre il novenario in onore di san Prisco, patrono della diocesi e della città. Il tema scelto per il 2017 è “Alcune suggestioni dei nostri giorni nella luce del Sabato Santo”.