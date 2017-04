Diocesi: Milano, assemblea delle Ausiliarie sul tema “Verso tutti per la gioia del Vangelo”. Nell’Istituto 70 consacrate

“Verso tutti per la gioia del Vangelo”: è il titolo dell’assemblea ordinaria delle Ausiliarie diocesane di Milano che si aprirà oggi, alle ore 17, ad Armeno (Novara), alla presenza dell’arcivescovo Angelo Scola. Al centro dell’incontro la riflessione sull’attualità della vocazione a favore della Chiesa e del mondo. Le Ausiliarie diocesane sono consacrate al servizio della diocesi. “La maggior parte di loro – spiega un comunicato della curia – è impegnata nelle parrocchie. Alcune hanno, invece, incarichi pastorali specifici: in carcere, nelle cappellanie degli ospedali, presso i Consultori o il Tribunale ecclesiastico, negli organismi pastorali come la Caritas”. Istituto di vita consacrata, “nato su ispirazione del beato Giovanni Battista Montini, allora arcivescovo di Milano, fu fatto crescere dagli arcivescovi successivi: dal cardinal Colombo a Martini, da Tettamanzi a oggi Scola”. Attualmente fanno parte dell’Istituto 70 consacrate.