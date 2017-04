Croazia: attesi 10mila giovani cattolici al decimo incontro nazionale. Due giorni di spiritualità, amicizia e musica

“Cristo, nostra speranza” è il tema del decimo incontro nazionale dei giovani croati che si svolgerà sabato 29 e domenica 30 aprile, ospitato dall’arcidiocesi di Dakovo-Osijek. Il sabato i giovani, provenienti da tutte le diocesi della Croazia e dalle comunità in diaspora nei Paesi vicini, vivranno fino alla serata eventi spirituali organizzati nelle singole parrocchie e saranno alloggiati nelle famiglie. Domenica invece i giovani si riuniranno nella città di Vukovar: dopo una preghiera commemorativa al Memoriale delle vittime della guerra patriottica, guidata dal vescovo ausiliare Mijo Gorski, i giovani si sposteranno a piedi verso l’area antistante il castello di Eltz, dove alle 11.30 si terrà la celebrazione della messa che, secondo quanto riferisce l’agenzia croata Ika, sarà concelebrata da 25 vescovi della Conferenza episcopale croata, serba e della Bosnia Erzegovina e da circa 300 sacerdoti. A guidare i canti saranno i 240 membri del coro giovanile dell’arcidiocesi di Djakovo-Osijek. Durante il pomeriggio l’incontro proseguirà in vari punti della città con attività e atelier creativi. Ai giovani sarà data la possibilità di visitare luoghi di interesse culturale o ritrovarsi per momenti di preghiera. Alle 18 inizierà il concerto che chiuderà la giornata a cui sono attesi oltre 10mila giovani. La preparazione dell’incontro è stata condotta dall’Ufficio per la pastorale giovanile dell’arcidiocesi di Dakovo-Osijek, in collaborazione con l’Ufficio nazionale.