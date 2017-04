Conferenza per la pace: Grande Imam Al-Tayeb, “dobbiamo liberare le religioni da chi genera conflitto, diffonde odio, istiga alla violenza”

“Dobbiamo liberare l’immagine delle religioni da falsi concetti, false interpretazioni, pratiche sbagliate. Sono mali che generano conflitti, diffondo odio, istigano violenza”. È il cuore dell’intervento del grande Imam dell’Università al-Azhar, lo sceicco Al-Tayeb, che ha accolto papa Francesco alla Conferenza internazionale per la pace, che ha riunito 300 leader religiosi cristiani e musulmani di tutto il mondo e che si conclude oggi. Nel suo discorso, Al-Tayeb ha fatto riferimento alle tante tragedie di guerra che si vivono in molte parti del mondo e che obbligano migliaia di uomini e donne a fuggire dalle loro case e a rischiarare anche la loro vita nel deserto e nel mare. A questo riguardo, il Grande Imam ha parlato di “una delle più grandi tragedie della storia umana”. Riguardo alla minaccia del terrorismo, Al-Tayeb ha detto: “L’Islam non è religione di terrorismo” per colpa di un gruppo di persone che “manipolano i testi islamici”. Poi rivolgendosi a Francesco ha aggiunto: “Caro Papa, noi apprezziamo profondamente le sue dichiarazioni in supporto alla verità e alla difesa dell’Islam contro l’accusa di violenza e terrorismo”. Ed ha assicurato che al-Azhar è determinata a “lavorare e cooperare per la pacifica coesistenza, il dialogo e il rispetto di ogni vita umana”.