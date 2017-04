Repubblica Ceca: Caritas fonda ufficio locale in Iraq per migliorare assistenza diretta ai cittadini di Mosul

“Mosul è stata distrutta. Più ci avvicinavamo al centro e più vedevamo distruzione. E cumuli di macerie e spazzatura tramutati in un parco giochi per bambini”. Così gli operatori umanitari di Caritas Repubblica Ceca descrivono la situazione in Iraq. Sulla base di queste esperienze Caritas ha deciso di aprire un ufficio direttamente a Mosul per offrire una più efficace assistenza alla popolazione locale che soffre. “Durante la nostra ultima visita siamo riusciti ad aiutare circa trecento famiglie, ma molte altre persone sono rimaste a mani vuote nonostante ci stessero solo chiedendo una bottiglia d’acqua da bere o un esame medico”, ha spiegato Helena Kotkova, coordinatrice degli aiuti umanitari presso Caritas Repubblica Ceca. La difficile situazione degli abitanti di Mosul è principalmente dovuta agli scontri tra i membri dello Stato islamico e i soldati dell’esercito iracheno che stanno cercando di costringerli a ritirarsi dal territorio occupato per ristabilire la pace e la normalità. “Molte organizzazioni internazionali non possono raggiungere il campo di battaglia, ma noi ce l’abbiamo fatta grazie ai colleghi della nostra associazione partner Rnvdo. L’ufficio locale della Caritas a Mosul è già stato registrato presso le autorità irachene. “Ci auguriamo di essere in grado di aumentare il sostegno e di rispondere più velocemente ai bisogni dei cittadini di Mosul e delle aree limitrofe”.