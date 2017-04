Card. Attilio Nicora: Ugci (giuristi cattolici), “una presenza sobria, saggia, accorta”

Una presenza “sobria, saggia, accorta”: così i giuristi cattolici riuniti nell’Ugci ricordano oggi il cardinale Attilio Nicora, morto a Roma il 22 aprile. Il card. Nicora, tra gli altri incarichi, è stato anche consulente ecclesiastico centrale dell’Ugci, anche perché come giurista fu tra i protagonisti del processo di revisione del Concordato tra Italia e S. Sede. “Il suo stesso carattere, riservato, ma non freddo, prudente, ma non misoneista, gentile, ma non formale, ha molto contribuito a modellare lo stile ormai consolidato dei giuristi cattolici – osservano -, inducendoli ad operare come cultori del diritto, prima ancora che come critici delle leggi, e a privilegiare con un attento uso dell’intelligenza le prospettive e gli impegni valoriali di lungo periodo, al di là dell’attenzione – peraltro opportuna e legittima – ai tanti conflitti ideologici che tormentano la società italiana attuale, così segnata dalla secolarizzazione”.