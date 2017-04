Avvenire: i temi della prima pagina di domani 29 aprile. Il viaggio del Papa in Egitto, Ong e salvataggio migranti, 100 giorni di Trump, Primo Maggio

“Avvenire” dedica la sua prima pagina al viaggio del Papa in Egitto, con il titolo su una grande foto dell’incontro tra Francesco e l’imam di al-Azhar. Il commento è affidato allo studioso della cultura islamica Paolo Branca, docente all’Università Cattolica di Milano. Partendo dall’immagine biblica dell’Egitto come luogo di schiavitù per gli israeliti ma anche di rifugio per la Sacra Famiglia in fuga dalla violenza dei potenti, Branca riannoda le vicende di attualità. Il Papa va ad abbracciare i fratelli copti e si accosta all’Islam sul modello del grande santo di cui ha assunto il nome – sottolinea Branca – rifiutando la logica del conflitto e richiamando ogni religione a svolgere il compito di pace e di critica della violenza. Una testimonianza etica che nessuno statista attuale avrebbe la statura e la credibilità di poter proporre. A centro pagina, un titolo sulla vicenda delle Ong sospettate dalla Procura di Catania di azioni non trasparenti nelle operazioni di salvataggio in mare dei migranti. Ancora molte le voci a favore dell’azione umanitaria delle Organizzazione non governative impegnate nel Mediterraneo. Un richiamo ampio anche per i cento giorni di Donald Trump alla presidenza americana, tra luci e ombre, con la tensione crescente sulla Corea del Nord. Spazio anche per un’analisi della sociologa Laura Zanfrini sul lavoro in Italia alla vigilia del Primo Maggio: è nella dignità del lavoro la vera risposta alla crisi.