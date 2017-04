150° Azione cattolica: presidenza Cei, “occasione preziosa per rinnovare il vostro essenziale impegno laicale”

La celebrazione del 150° anniversario dell’Azione cattolica sia “occasione preziosa per rinnovare il vostro essenziale impegno laicale al servizio della Chiesa e del mondo”. Lo scrive la presidenza della Cei in un messaggio all’associazione, reso noto oggi a poche ore dall’apertura della 16ª Assemblea nazionale dell’associazione, nel corso della quale domenica 30 l’Ac festeggerà la ricorrenza in piazza San Pietro, con papa Francesco. Un traguardo , scrive la presidenza Cei, che costituisce “l’occasione perché la Chiesa italiana possa dirvi il suo grazie per la vostra presenza”. “Grazie – prosegue il testo – per la vostra fedeltà alla Chiesa anche quando vi ha chiesto la fatica di ripensare lo stile di tale presenza, la vostra struttura organizzativa, i vostri linguaggi”; “grazie per il vostro impegno a tradurre a livello popolare le scelte maturate dall’episcopato per l’attuazione delle indicazioni conciliari nella catechesi, nella liturgia e nella testimonianza della carità, come anche nella proposta di un modello di Chiesa caratterizzato dalla comunione e dallo slancio missionario”; “grazie per aver concretizzato tutto questo nella ‘scelta religiosa’, intesa come formazione di laici capaci di esporsi sulle frontiere più avanzate del sociale e del politico per testimoniare i valori cristiani”; “grazie per l’impegno a essere ‘scuola di santità’” con “tante figure di santità laicale” – alcune “riconosciute dalla Chiesa”, tantissime altre “sconosciute ai più, ma conosciute da Dio” – che “sono da un lato la ‘traccia’ della vostra presenza e dall’altro il ‘tesoro’ a cui far continuamente riferimento per un rinnovato impegno”.