1° maggio: Acli Terra, “avere cura della dignità dei lavoratori”

In occasione della festa del 1° maggio, il presidente nazionale di Acli Terra, Giuseppe Cecere, ha espresso un augurio a tutti i lavoratori del comparto agricolo: “Siamo parte delle Associazioni cristiane dei lavoratori italiani – ha detto – e partecipare a questa ricorrenza deve essere un’occasione per ricordare quali sono i diritti di chi presta il proprio servizio per lo sviluppo del Paese. Gli agricoltori, i contadini, gli allevatori e quanti operano nel settore, sono i protagonisti di un’economia che sorregge l’Italia”. Perciò a tutti loro gli operatori della filiera agroalimentare “un primo maggio che guardi al futuro e che sappia donare la forza di continuare a lottare” e “che questa festa possa portare a una riflessione più profonda sulle possibilità di contrastare il lavoro nero e la piaga del caporalato, perché rappresentare il lavoro significa soprattutto avere cura della dignità del lavoratore”.