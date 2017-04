Vita consacrata: Liguria, sabato 29 convegno a Genova in preparazione a visita papa Francesco

Sabato 29 aprile i consacrati della Liguria si riuniranno in un convegno nel corso del quale incontreranno il card. João Braz de Aviz, prefetto della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica. Il convegno, dal titolo “Un anno per la vita consacrata: bilanci e prospettive”, si colloca nell’ambito della visita che Papa Francesco farà alla città di Genova il prossimo 27 maggio e si terrà presso la sala Quadrivium, nel centro del capoluogo ligure, dalle 9 alle 12,30. Prenderanno parte all’incontro l’arcivescovo di Genova card. Angelo Bagnasco, presidente della Cei, che accoglierà e presenterà il card. João Braz de Aviz, il vescovo di La Spezia-Sarzana-Brugnato mons. Luigi Ernesto Palletti, incaricato per la Vita consacrata della Liguria, padre Giampiero Gambaro, delegato regionale Cism (Conferenza italiana superiori maggiori), e madre Rosangela Sala, delegata Usmi (Unione superiore maggiori) Liguria. Dopo la relazione del Cardinale prefetto, verrà dato spazio al dibattito. Gli interventi musicali e le preghiere saranno curati da don Roberto Fiscer e dal suo gruppo.