Venezuela: don Artime (salesiani), chiede “pace fondata su giustizia e diritti”

Una richiesta di pace per la popolazione del Venezuela, una pace fondata sulla “giustizia e sul rispetto dei diritti inviolabili di ogni persona”: è stata espressa oggi da don Ángel Fernández Artime, rettor maggiore dei salesiani, in una nota in cui manifesta vicinanza a tutti i salesiani presenti in Venezuela e alla popolazione, in seguito alla difficile situazione di tensione tra manifestanti dell’opposizione e governo. “Comprendiamo il dolore che stanno stanno vivendo e la stanchezza sopraggiunta – scrive –. Da molto tempo stiamo pregando per questo bel Paese e la sua sua buona gente. Abbiamo pregato per i morti delle ultime settimane, alcuni dei quali giovani vicini alle opere salesiane”. “Voglio dire loro che non sono soli e che da tutti i luoghi del mondo siamo partecipi di quanto sta accadendo – conclude-. Oggi più che mai siamo loro accanto”.