Terra Santa: il 6 maggio a Roma un concerto a sostegno delle comunità cristiane

Coro da Camera Canticum Novum

Un concerto a sostegno delle comunità cristiane di Terra Santa: a organizzarlo il 6 maggio a Roma, nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli – Campidoglio (ore 18.30), è il Commissario di Terra Santa dell’Umbria, padre Giuseppe Battistelli, in collaborazione con la neonata Associazione Santo Sepolcro Foligno Onlus (www.santosepolcrofoligno.it), di cui Padre Battistelli è presidente. A cantare il Coro da Camera Canticum Novum e orchestra, diretta dal maestro Fabio Ciofini, della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. In programma brani del compositore argentino Ariel Ramirez, già eseguiti in Vaticano alla presenza di Papa Francesco e di Ola Gjeilo uno dei maggiori pianisti e compositori contemporanei della penisola scandinava. L’evento è patrocinato dall’Ambasciata d’ Italia presso la Santa Sede, dal Vicariato di Roma, dalla Custodia di Terra Santa e dal Fec (Fondo Edifici di Culto-Ministero dell’interno). Per partecipare all’evento scrivere a: associazione@santosepolcrofolignoonlus.it o telefonare al 3939715743 (segreteria).